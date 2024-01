Ag. Dragusin: "Ho parlato tante volte con ADL. Scelto il Tottenham per non tradire il Genoa”

Così a TuttoMercatoWeb.com Florin Manea, agente del nuovo difensore del Tottenham Radu Dragusin, che si è trasferito in questi giorni dal Genoa

“Il Napoli c’era dall’inizio in maniera molto concreta, ho parlato tante volte con De Laurentiis. Lo voleva anche il Milan. Ma il ragazzo ha preferito andare all’estero anche per il suo legame con i tifosi del Genoa”. Così a TuttoMercatoWeb.com Florin Manea, agente del nuovo difensore del Tottenham Radu Dragusin, che si è trasferito in questi giorni dal Genoa.

Quando è nata la possibilità di andare al Tottenham?

“Parlavamo da due mesi”.

C’era anche il Bayern Monaco…

“L’ultimo giorno prima di partire si era presentato il Bayern Monaco ed è normale pensarci. Il ragazzo però ha mantenuto la parola con il Tottenham”.

In Italia ci sono stati altri interessamenti?

“Il Napoli è stata la società più concreta. Ma Radu non voleva andare in un’altra squadra italiana, non voleva neanche lasciare il Genoa a metà stagione… pensava più ai tifosi rossoblu che alla sua carriera. Mentre il Milan ha fatto un sondaggio, ho parlato con Moncada ma gli ho detto che avevamo già scelto il Tottenham. Siamo felici della scelta, Radu quando dà la parola la mantiene. Sempre”.

Il presente e futuro dicono Tottenham.

“Vuole giocare tutte le partite. Sognava la Premier da bambino. Quando aveva sedici anni avevo previsto che sarebbe andato in Inghilterra. Mi chiamano Nostradamus della Romania (sorride, ndr)”.