Ag. Duvàn conferma: "Napoli? Abbiamo dato disponibilità, ma ora tocca alle società accordarsi"

Il ritorno di Duvàn Zapata è tornato con prepotenza in auge come possibilità per il Napoli di Carlo Ancelotti, come riferito anche ieri da Sky con un accordo tra le parti. Fernando Villarreal, agente dell'attaccante colombiano, ci ha tenuto a precisare che non è però un'operazione già definita: "No, non è vero. Sono solo voci di mercato. Il Napoli - ha raccontato ai microfoni dei colleghi di Calcionapoli1926 - ci ha contattato e abbiamo dato disponibilità ma ora dovranno parlare i presidenti, un accordo ancora non c'è".