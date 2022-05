Ag. Dybala smentisce accordi: "Nessun'intesa raggiunta né in Italia né all'estero"

Nota ufficiale dell'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, che spiega come non ci siano accordi già trovati o firmati con altre squadre da parte della Joya.

Nota ufficiale dell'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, che spiega come non ci siano accordi già trovati o firmati con altre squadre da parte della Joya. "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento".