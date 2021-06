Ag. Elmas avvisa: "Piace a tanti club, non sarebbe felice per un'altra stagione come l'ultima"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto George Gardi, agente di Elmas: "Ci teneva a giocare la Champions, è venuto a Napoli proprio per questo. Ovviamente è rimasto deluso come tutti e ora è già concentrato sull’Europeo e crede di fare un grande Europeo. Lo vedo molto motivato. Soddisfatto della stagione? Ha giocato molto poco, vorrebbe avere più peso e incidere di più. Ha avuto pochi minuti a disposizione, contenti non possiamo essere. Con il cambio di allenatore la prospettiva può cambiare? Secondo me sì. L’anno scorso è stato il giocatore più subentrato a livello europeo, speriamo che con Spalletti le cose migliorino. Il tecnico ne parlava già per l’Inter.

Il club punta su Elmas ma entrava quasi sempre a risultato già acquisito, con i giochi già fatti, non rende facile incidere. Speriamo che le cose cambino. In Nazionale è l’opposto: l’Under 21 che ha fatto più gol insieme ad Haaland. Lui gioca peraltro in una squadra più piccola rispetto alle altre, quindi è un dato importante. In un 4-3-3 come mezzala è il suo ruolo ideale. Come dissi qualche mese fa, quando ha giocato 2-3 partite in quel ruolo ha fatto bene. Si è messo a disposizione del mister che poi lo ha impiegato anche in altri ruoli.

Benfica? Lui gode della stima di tante società a livello europeo. Prima di venire al Napoli c’erano già tanti club europei che ci avevano contattato. Lui ha un contratto molto lungo ancora al Napoli, quindi non sarà eventualmente una sua decisione soltanto ma anche del club. Noi cercheremo di capire che tipo di utilizzo ci sarà, perché un’altra stagione del genere non farà felice il giocatore. Dobbiamo capire se l’allenatore crede in lui, cosa che penso.

Europei? Giocherà contro l’Olanda e altre partite importanti. Può essere una vetrina giusta per lui. Avrà gli occhi addosso di tanti club. Superare il girone? C’è speranza, il gruppo è molto unito, sono motivati e con un allenatore preparato. Potrebbero esserci possibilità di andare avanti”.