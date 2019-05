Ag. Elmas conferma: "Ci sono almeno quattro big italiane su di lui, Serie A soluzione positiva"

Elif Elmas, centrocampista turco del Fenerbahçe, è stato accostato al Napoli nelle ultime settimane. Ne ha parlato Geroge Gardi, agente del talento classe '99, intervenuto ai microfoni di Tmw:



Dove il talento non manca. Tra i giocatori che segue, si parla molto in Italia di Elmas per Lazio, Inter e Napoli ed Omur al Milan e Roma. "Sono due grandi talenti, entrambi giovani ed entrambi nazionali maggiori. Di sicuro il loro tasso tecnico è tale da poter stare in Italia come negli altri principali campionati europei. A modo loro, con caratteristiche diverse, secondo me hanno i mezzi per arrivare ai vertici del calcio Europeo. Aggiungerei Ozan Kabak: è un 2000 che ha già fatto questo salto, ed ha dimostrato tutto il suo valore in Bundesliga a Stoccarda dove è stato inserito tra le giovani rivelazioni del campionato".

Ancelotti è solo l'ultimo dei grandi estimatori del giocatore. La volontà sua sarebbe quella di venire in Italia? "La volontà del ragazzo è di crescere, e l'Italia è un campionato dove questo può avvenire. Confermo: tra le squadre che ci hanno contattati ci sono almeno quattro big italiane, che hanno espresso il proprio concreto interesse. Il giocatore però è già in una grande squadra, che ha al vertice il Presidente Ali Koc e qualsiasi decisione sul suo eventuale trasferimento sarà presa a breve e di comune accordo con il suo club".