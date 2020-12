Ag. Emerson: "No al prestito gratuito, il Chelsea vuole monetizzare"

Inter e Napoli si affronteranno stasera a San Siro, i due club potrebbero sfidarsi a gennaio anche per Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea. Fernando Garcia, agente del nazionale italiano, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di FcInterNews: "Emerson all’Inter in prestito gratuito? Assolutamente no. Il Chelsea vuole eventualmente monetizzare la sua cessione. Non avere liquidità è un problema. Alcune squadre hanno già fatto dei sondaggi, ma non rivelo quali. Quanto costa? Non ne abbiamo parlato".