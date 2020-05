Ag. Emerson Palmieri smorza le voci: "E' felice al Chelsea. Zero contatti con altri club"

Uno dei calciatori finiti nel mirino del Napoli per ricoprire il ruolo di terzino sinistro è Emerson Palmieri, il suo agente Fernando Garcia è intervenuto ai microfoni di TuttoJuve del futuro del proprio assistito: "E' molto felice al Chelsea, si trova bene con i compagni e con l'allenatore. Ad oggi non ho avuto contatti con nessun club. In passato la Juve si è interessata a lui quando giocava alla Roma. Era la stagione precedente al trasferimento in Inghilterra.

Tornare in Italia? L'unico che può rispondere a questa domanda è Dio, solo lui sa se tornerà o meno a giocare in Serie A. Non conosco Sarri di persona e ho appreso solo dalla stampa che ha vissuto insieme a lui una buonissima esperienza e che gli piace il suo calcio".