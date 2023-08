TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Napoli per Marco Davide Faraoni. Ad annunciarlo è stato Mario Giuffredi, agente del terzino e capitano dell'Hellas Verona, che ha parlato così del futuro del suo assistito ai microfoni del canale Twitch di Tv Play: “Resterà al Verona, non c’è nessun motivo per andare via”.