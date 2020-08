Ag. Faraoni conferma: "Napoli? Soluzione solo se venisse ceduto Hysaj..."

Mario Giuffredi, agente di Davide Faraoni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'eventuale interessamento del Napoli per il suo assistito: "Dipende da Hysaj, se l'albanese rimane allora Faraoni non verrà, se dovesse partire allora l'ipotesi Faraoni potrebbe essere una delle soluzioni per il Napoli".