Ag. Faraoni rivela: "Il Napoli lo stima e lo tiene in grande considerazione, vedremo..."

Il Napoli segue Davide Faraoni in vista del prossimo anno, è interessato al terzino rivelazione dell'Hellas Verona di Juric. Il suo agente Mario Giuffredi ha così commentato la notizia: “Piace al Napoli, ma ha anche altri estimatori. Il piacere però non sempre si concretizza. Il Napoli lo stima tanto e lo tiene in grande considerazione, però vedremo più avanti” le sue parole a CalcioHellas.it.