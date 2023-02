Ag. Felici: "Tanti club su di lui, ma non so se tra questi c'è il Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Busiello, agente dell'obiettivo azzurro Mattia Felici.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Busiello, agente dell'obiettivo azzurro Mattia Felici: "Napoli? Lui è un ragazzo che sta crescendo, quest’anno sta trovando la continuità di cui aveva bisogno. Ci sono tanti club che lo stanno osservando per quello che sta facendo quest’anno, probabilmente anche il Napoli ma non ho questo tipo di informazione diretta. Torneremo a parlare di mercato non prima di qualche settimana dato che questo non è stato un mercato facile. Abbiamo bisogno tutti di rilassarci un po’ e poi ci penseremo”.