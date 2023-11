Ag. Gaetano: "Deve giocare di più, altrimenti lo farà altrove! E' un fuoriclasse..."

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano e altri giocatori azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano e altri giocatori azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Gaetano? Deve giocare di più, fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio, deve esprimere le sue qualità e se non sarà a Napoli allora valuteremo altre opportunità, per me è un fuoriclasse.

Garcia? Mi dispiace molto per come sia andata, è una bravissima persona: le colpe sono di tutti non solo sue. Mazzarri? Mi auguro che sia l’uomo giusto, nel momento giusto. Ha un vantaggio: conosce l’ambiente e il presidente e ha una grandissima voglia, vuole dimostrare di essere un allenatore importante”.