Ag. Gaetano: "Ecco le 3 squadre interessate. Oggi decideremo insieme ad ADL"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Politano, Di Lorenzo, Mario Rui e Gaetano, ha parlato a Kiss Kiss Napoli non solo del rinnovo di Politano: "Di Lorenzo? Lui, Politano e Mario Rui hanno sposato la causa Napoli. Tutti e tre hanno rinnovato di recente, vogliono restare a Napoli anche se nel calcio tutto può cambiare in un secondo. I tifosi dovrebbero essere felici di avere tre giocatori che vogliono restare a Napoli, mentre in tanti vedono Napoli come una società di passaggio.

Gaetano? Oggi decideremo cosa fare, lo vogliono il Cagliari, il Granada e l’Empoli. De Laurentiis vuole puntare su Gaetano e se sarà così ne saremo felici. Corsa Champions? Metto l’Atalanta davanti a tutte per il quarto posto, ma ho grande fiducia anche del Napoli. Fino ad oggi è stato tutto nero a Napoli e da oggi in poi possono esserci cose solo positive. Conte al Napoli? Non arriverà al Napoli, ma è normale che ogni allenatore ha il suo modulo e non tutti i giocatori vanno bene per un allenatore”.