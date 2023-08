Ag. Gaetano: "L'ho detto ad ADL: resta solo se è uno dei 6 centrocampisti, con Veiga..."

Intervistato da Tv Play, l'agente Mario Giuffredi ha parlato anche di Gianluca Gaetano, altro suo assistito a Napoli

Intervistato da Tv Play, l'agente Mario Giuffredi ha parlato anche di Gianluca Gaetano, altro suo assistito a Napoli, che potrebbe spostarsi in questo finale di mercato: “Su Gaetano abbiamo parlato col presidente anche nell’incontro di Mario Rui e ci siamo detti che se il ragazzo rimaneva nell’organigramma dei sei centrocampisti per tre posti, sarebbe rimasto al Napoli, quindi in questo caso, non prendono Gabri Veiga e Demme va via, Gianluca rimane. Se prendono Gabri Veiga, a quel punto è giusto che Gianluca vada a giocare ed esprima il suo talento con continuità. Però io col presidente, il dottor Chiavelli e con il club siamo rimasti che se rimane nei sei centrocampisti, rimane al Napoli, se prenderanno un centrocampista in più, quindi Veiga, o dovesse rimanere Demme, allora Gianluca andrà a giocare.

Questo sarà il futuro di Gaetano. Poi l’Empoli è una società che stima molto Gianluca che può essere la mossa giusta per fare esplodere Gianluca, ma ci possono essere anche gli altri club”.