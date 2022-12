Ag. Gaetano: "Non si muove! Può vincere lo Scudetto, se ne pentirebbe per tutta la vita”

Il procuratore del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano ha parlato della possibilità di trasferire il giocatore in prestito nella prossima finestra di calciomercato

Intervista esclusiva realizzata da 'TuttoMercatoweb.com' a Federico Pastorello . Il procuratore del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano ha parlato della possibilità di trasferire il giocatore in prestito nella prossima finestra di calciomercato, magari in quella Cremonese che l'ha avuto a disposizione lo scorso anno e che lo riverrebbe a gennaio: "Partiamo dalla scorsa estate: Gianluca all'inizio era dell'idea di partire, poi la stima del mister e del suo staff alla fine l'hanno convinto a rimanere perché comunque vedeva che la considerazione nei suoi confronti c'era. Poi è chiaro: ha davanti tre fenomeni e Spalletti lo vede vertice basso, nel ruolo di quel Lobotka che quest'anno sta giocando sui livelli di Busquets. Ma i segnali che abbiamo avuto sono stati importanti: in 3-4 partite Spalletti l'ha inserito quando la partita era da decidere, il mister gli ha dato fiducia quando davvero serviva.

Tornando alla domanda iniziale: all'inizio lui era dell'idea di partire, ma sono stato in Turchia la scorsa settimana per salutarlo nel corso del ritiro ed era felice di essere rimasto. E oggi, fermo restando la volontà della società di tenerlo in rosa, lui non si muove. Gli ho detto che una roba del genere non gliela farò mai fare. Da napoletano l'opportunità di vincere lo Scudetto, l'unico napoletano in rosa... se ne pentirebbe per tutta la sua vita, indipendentemente dal fatto che oggi giocare a Napoli gli sta creando un danno finanziario perché da un'altra parte potrebbe guadagnare il triplo, forse anche di più. Continuerà a dare il suo apporto e se riuscirà a dare il suo contributo a questa impresa titanica, alla fine, si sarà comunque sentito parte di un gruppo che ha raggiunto un grandissimo risultato".