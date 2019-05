Ag. Gaetano svela: "Diversi club di A lo seguono, è pronto per la massima serie"

In una stagione piena di sorprese, di esplosioni di talenti, in casa Napoli spicca il profilo di Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000, spesso sotto la guida di Ancelotti. A tal proposito Giulio Dini, agente di Gianluca Gaetano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Conosco bene Gianluca, la consapevolezza che ha delle proprie qualità così come dei propri limiti. E' un ragazzo che sa come muoversi, che quando scende in campo pensa solo a giocare. I mesi trascorsi a Castel Volturno hanno contribuito alla sua crescita sotto diversi aspetti: quello tecnico-tattico, ma anche a livello umano che sta alla base dell'essere e diventare un campione.

Al momento ci sono club di Serie A che valutano e considerano Gaetano un giocatore interessante, il che dimostra che il ragazzo è pronto per il campionato di A".