Ag. Gaetano svela: "Veiga un cruccio di ADL, Garcia non voleva un altro centrocampista"

Gabri Veiga era un desiderio di Aurelio De Laurentiis, non di Rudi Garcia. A svelarlo è Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Gianluca Gaetano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gabri Veiga era un desiderio di Aurelio De Laurentiis, non di Rudi Garcia. A svelarlo è Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Gianluca Gaetano, intervenuto a Radio Crc: "Io credo che Garcia tutta questa voglia di avere un altro centrocampista non ce l’avesse, secondo me aveva la voglia di scoprire Gaetano. Veiga era un cruccio più del presidente. Gaetano può essere da Napoli e può dimostrare di essere all’altezza. Speriamo che quest’anno possa avere più spazio per dimostrarlo".