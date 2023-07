Ag. Gaetano: "Talento inespresso, deve giocare! A Napoli o da un'altra parte"

A Castel di Sangro tornerà a correre e poi bisogna capire le aspettative dell’allenatore.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Gianluca Gaetano: "Il futuro di Gianluca è tutto da decifrare. A Castel di Sangro tornerà a correre e poi bisogna capire le aspettative dell’allenatore. Per me è un talento inespresso, questo deve essere l’anno della consacrazione. A Napoli o in un’altra squadra deve giocare con più continuità. I giocatori di talento lo diventano giocando".