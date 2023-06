Ag. Galtier: "Mentalmente esausto, ancora nessun accordo col PSG". Avanza clamorosa ipotesi

"Non c’è fumata bianca. La situazione si risolverà quando il Psg lo deciderà".

Christophe Galtier è ancora sotto contratto col PSG. Infatti, nessun passo in avanti per la risoluzione col club parigino con pagamento della buonuscita di 6 milioni, come scritto da Rmc Sport, è stato fatto.

Le Parisien riporta le parole di un membro dell’entourage del tecnico francese: "Non c’è fumata bianca. La situazione si risolverà quando il Psg lo deciderà".

Al momento Galtier si trova nel sud della Francia, con la famiglia ed alcuni amici in vacanza. L'Olympique Marsiglia lo vorrebbe come allenatore per il post Tudor, ma il suo entourage dice che non ci sono trattative in corso e gli amici del tecnico lo descrivono come mentalmente esausto per l’anno trascorso a Parigi. Le Parisien scrive: "Possibile immaginarlo passare dalla panchina del club della capitale a quella del rivale marsigliese? Il suo entourage spiega che non ci sono state trattative concrete sul suo futuro sportivo. Soprattutto, i suoi amici più stretti descrivono un uomo mentalmente esausto dalla sua avventura parigina, sia a livello sportivo che extra-sportivo con le accuse di razzismo a cui è sottoposto. Anche Galtier è ancora in attesa di una convocazione”. «È davvero stanco», dice un membro del suo primo circolo. «Guarda la sua faccia quando è arrivato e guarda la sua faccia ora… E’ stata una stagione estenuante per lui». Non è certo che Christophe Galtier assumerà una posizione nell’immediato futuro. L’ipotesi di un anno sabbatico non è esclusa e rimane in un angolo della testa dell’allenatore dopo gli ultimi mesi frenetici…”.