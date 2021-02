Ag. Gonalons: "Il Napoli segue due giocatori che ho in procura"

Nel corso di 'Radio Goal', Frederic Guerra, agente di Maxime Gonalons, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Maxime giocherà sicuramente contro il Napoli. È guarito dai suoi guai muscolari. Adesso sta bene ed anche all'andata disputò una bellissima partita.

Mercato? Con Giuntoli abbiamo parlato di due giocatori che ho in procura ed il Napoli non è insensibile a questi due nomi. Chissà se riusciremo a concretizzare questo interesse. Sono due giocatori europei, non c’è solo il Napoli su di loro, ci sono infatti squadre inglesi, francesi, italiane e tedesche".