Ag. Han-Beom Lee apre: “Sarebbe sostituto ideale di Kim! Disposti a parlare col Napoli”

Johannes Strachwitz, agente di Han-Beom Lee, difensore centrale dell'FC Seoul, ha parlato a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”: “Han-Beom Lee? Siamo stati agenti anche di Kim in passato e nonostante il nostro rapporto professionale sia finito, lui è un bravissimo ragazzo e per questo lo abbiamo seguito nella sua carriera. Proprio perché lo conosco, posso fare un paragone: 4 anni fa, il livello di Kim era lo stesso di Han-Beom Lee. Ecco perché potrebbe essere un rinforzo adeguato per il Napoli per sostituire Kim. Mi piacerebbe che Lee ripetesse la carriera di Kim e se il Napoli dovesse essere interessato, siamo disposti a sederci per parlare. Lee lo consiglio perché il Kim di 4 anni fa vale Han-Beom Lee di oggi.

Negli ultimi 15 anni il Giappone e la Corea del Sud sono cresciuti molto a livello calcistico e la mentalità e l’etica del lavoro di questi ragazzi è incredibile. La vittoria della Corea Del Sud sulla Francia al Mondiale Under 20 è stata storica, ha visto in campo ragazzi che avevano una qualità pari a quella dei francesi, ma soprattutto una mentalità che gli hanno permesso di vincere. Sono ragazzi che tutti gli allenatori vorrebbero. Il Napoli farebbe benissimo a prendere calciatori giapponesi e sudcoreani”.