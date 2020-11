Ag. Hysaj: "Andati incontro al Napoli, attendiamo risposta! Da dicembre tratteremo con altri"

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Di questo rinnovo si parla da due anni. Il Napoli aveva delle esigenze, noi le abbiamo capite e siamo andati incontro in tutto e per tutto. Adesso se si farà il rinnovo o no non sono in grado di dirlo. Tra poco arriverà il momento in cui bisognerà guardarsi intorno e pensare anche ad altro, cosa che finora non abbiamo mai fatto. I rapporti sono buoni, ma ci sono momenti in cui vanno prese delle decisioni. Da febbraio può firmare per un altro club".

FUTURO - "Non mi sento di dar certezze, ma noi siamo andati incontro alle esigenze del Napoli. Dal mese di dicembre ci guarderemo intorno seriamente, prenderemo in esame le richieste che ci sono arrivate concretamente. L'obiettivo è quello di andare avanti col Napoli, ma se la risposta non sarà positiva ci sentiremo liberi di concludere altre trattative. Futuro in Italia? Non lo so. Posso dire che ha un gran spessore internazionale e di terzini destri non ce ne sono tanti".