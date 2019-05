Ag. Hysaj: "Andrà via. C'è l'idea Roma, ma credo anche la Juventus con Sarri..."

Intervenendo a Kiss Kiss Napoli, l'agente tra gli altri di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha confermato l'addio imminente del suo assistito: "Hysaj è un giocatore che credo andrà via, vuole provare nuove esperienze, con Di Lorenzo i terzini sono tre, Malcuit è arrivato l'anno scorso e non credo verrà ceduto, e quindi sicuramente Hysaj andrà via. Ci sono diverse soluzioni in Italia. Al Milan sono coperti in quel ruolo con Conti e Calabria, se Sarri andrà alla Roma potrebbe essere un'idea. Juve? E' probabile. Sarri? Si, secondo me andrà alla Juve".