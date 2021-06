Ag. Hysaj smentisce: "Nessuna chiusura con la Lazio, non mi ha mai telefonato!"

Negli ultimi giorni diversi quotidiani hanno raccontato di un Elseid Hysaj, in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno, ad un passo dalla Lazio. Il terzino albanese avrebbe ritrovato Maurizio Sarri, ma arriva la smentita dell'agente del ragazzo, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Elseid torna da Sarri? Non ho mai ricevuto telefonate dalla Lazio. Non so da dove vengano fuori certe voci. Non c'è nessun affare in chiusura".