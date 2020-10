Ag. Hysaj: "Valuteremo altre offerte! Rinnovo legato a Gattuso? Forse hanno dubbi sul futuro..."

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Hysaj legato al futuro di Gattuso? E' una cosa che non mi piace e mi dà fastidio. Hysaj è un giocatore di livello importante, a prescindere da Gattuso un club deve pensare di rinnovare o no, devono essere situazioni separate. Non mi piace pensare che Hysaj deve restare in base a Gattuso, i due discorsi sono diversi.

Perchè non c'è l'accordo? Purtroppo il Covid ci ha creato rallentamenti continui, loro qualche dubbio sul futuro sulla guida tecnica, non avendo certezze, non hanno accelerato il discorso Hysaj. Per me si può firmare da un'altra parte, siamo andati molto oltre rispetto al pensiero di fermarci al discorso rinnovo, ora ci sentiamo di valutare altre offerte. Faremo le nostre valutazioni con la pace dei sensi.

Rapporto con Gattuso? Hysaj si sente rasserenato con Gattuso e lo vede come un secondo padre, una persona a cui affidarsi. Mario Rui un rapporto di odio-amore, sono ragazzi simili, ma di fondo c'è un rapporto sano e di stima reciproca. Gattuso ci ho litigato ai tempi del Milan, è una persona schietta e leale, lo apprezzi e lo stimi anche se ti ci scontri".