Ag. Insigne era a Casa Milan anche per D'Ambrosio: proposto biennale al terzino

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, era andato a Casa Milan anche perché i rossoneri chiedono D'Ambrosio. Il quotidiano Tuttosport scrive: "Sul piatto sarebbe stato messo un contratto biennale per un giocatore che al Milan potrebbe tornare buono come vice Calabria e vice Theo Hernandez. L'entourage non avrebbe detto no; il problema, per il Milan, è che l'Inter vanta un'opzione unilaterale in proprio favore per prolungare di una stagione l'intesa con D'Ambrosio",