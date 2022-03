Ag. Jorginho: "Juve? Tanti club interessati, sogna il ritorno in Serie A"

"Può tornare in Italia? Per lui giocare in Serie A è un sogno. Il suo cuore è qui. Oggi può giocare in 4/5 squadre: Milan, Inter, Juve, Roma o Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite del 'Palermo Football Conference' in corso di svolgimento questa mattina al Torre Ulisse Club del capoluogo siciliano Joao Santos, agente del centrocampista della Nazionale e del Chelsea Jorginho, ha parlato del presente e del futuro del suo assistito: "Può tornare in Italia? Per lui giocare in Serie A è un sogno. Il suo cuore è qui. Oggi può giocare in 4/5 squadre: Milan, Inter, Juve, Roma o Napoli"

Per lui si è parlato in passato di Juventus...

"Conosco Cherubini dall'esperienza al Foligno, ma sono tanti i club si interessano a lui. In passato ho parlato con il PSG, il Barcellona e anche con Massara del Milan. non so se lo vogliono adesso. Anche con Massara parlo. Non so però se sono ancora interessati. La realtà però è che in questo momento non si può fare niente. Il Chelsea non può vendere, comprare o rinnovare i contratti. Jorginho ha ancora un contratto fino al giugno 2023: dopo il Mondiale vedremo di lavorare per il suo rinnovo".