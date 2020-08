Ag. Joronen: "Piace al Napoli, è molto ricercato! Al posto di Ospina o Meret? Speriamo..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roberto De Fanti, agente del portiere del Brescia Jesse Joronen: "Mi aspetto un mercato molto complicato dal punto di vista europeo. Anche l'assenza degli spettatori peserà tanto, soprattutto nei bilanci dei club. Prevedo un mercato lento, ma che quando prenderà slancio, vedrà nascere molti scambi. E' una brutta abitudine, ma è un qualcosa che i club utilizzano spesso per aggiustare i bilanci".

JORONEN-NAPOLI? - "E' un portiere che ha fatto una grande stagione, retrocessione a parte. WhoScored lo ha posizionato nelle top11 europee per rendimento. Ha una fisicità dirompente, alto 197 centimetri e bravo anche con i piedi. E' un profilo tra i più ricercati sul mercato ed è normale per un profilo come lui suscitare l'interesse dei grandi club. E il Napoli è uno di questi. Se prenderà il posto di Meret o Ospina in caso di uscita? Speriamo...".