Ag. Kiwior svela: “Il Napoli era interessato per l’estate, ma quando arriva la Premier…”

TuttoNapoli.net Intervistato da TV Play, l'agente di Jakub Kiwior, passato in questa sessione di calciomercato all'Arsenal, conferma di aver ricevuto offerte da diverse squadre di Serie A: "In Italia tutte le società importanti tranne l’Inter hanno avanzato il loro interesse, Napoli, Milan e Juventus. Il Napoli per la situazione che vive in questo momento non aveva bisogno però di cambiare la squadra a gennaio, volevano portare il discorso all’estate. - le parole di Sasha Baranov - La Juventus sapete cosa sia successo e il Milan ha atteso, poi sapete cosa succede quando arrivano le squadre di Premier”.