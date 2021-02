Ag. Koopmeiners: "Napoli ha manifestato interesse, ma non si è spinto oltre"

Napoli sulle tracce di Teun Koopmeiners?. A parlare delle voci sull'interesse degli azzurri per il centrocampista dell'Az Alkmaar è il suo agente Bart Baving, intervistato da Minutidirecupero.it.

La Roma, con l’Inter e soprattutto il Napoli compone il lotto delle italiane che ci hanno fatto un pensiero… vero?

“Ma non si sono mai spinte a compiere passi concreti, almeno finora. Manifestazioni di interesse quelle sì, ci sono state, ma mai nulla di più sin qui. In ogni caso si tratta di un giocatore che può ricoprire praticamente tutte le posizioni del centrocampo a prescindere da quale sia il sistema di gioco, inoltre è un leader vero, uno di quelli che servono a ogni squadra. Dunque non mi meraviglia che lo cerchino quelle più importanti, voglio dire, non faccio fatica a immaginare il perché…”.