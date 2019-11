Ag. Kumbulla: "Napoli punta sui giovani, normale Giuntoli lo segua. Io gli consiglierei di andare"

Gianni Vitali, agente di Kumbulla, difensore del Verona accostato al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Il ragazzo si sta rendendo protagonista di un campionato eccezionale così come tutto il Verona. Con Juric si trova benissimo, è un ottimo allenatore sotto tutti i punti di vista, così come voglio sottolineare il lavoro del ds D’Amico.

Il ragazzo ha suscitato l’interesse di parecchi club, vedremo cosa accadrà in futuro. Il Verona non ha necessità di vendere i propri prezzi pregiati a gennaio. Il Napoli è una squadra che è sempre attenta ai giovani quindi è normale che segua il ragazzo. Il direttore Giuntoli lavora molto bene.

Consiglierei Napoli in questo momento? Senza dubbio, nonostante il periodo complesso. Il Napoli è una delle società che ha operato meglio negli ultimi dieci anni come Juve e Atalanta, è una città fantastica. Anche in un momento di tale difficoltà il valore e l’immagine della società non cambiano”.