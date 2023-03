Ag. Kvaratskhelia: "Giuntoli ci ha detto una cosa sul futuro"

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul futuro del suo assistito

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul futuro del suo assistito ai microfoni del canale YouTube GeoTeam: "Kvara farà l'Europeo Under 21? Il Napoli non lo fermerà, dovrò chiedere a lui. Non è un robot, è umano anche lui, dovrebbe dire a se stesso come sta fisicamente.

Di cosa hai parlato con Giuntoli? Di non avere fretta e noi non ne abbiamo. A Kvara piace tutto di Napoli e se decidiamo di fare qualcosa, lui sarà il primo a saperlo. Mi ha chiesto di altri giocatori georgiani ed era interessato al nostro paese".