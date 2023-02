Ag. Lauriente: "Motivo d'orgoglio l'interesse del Napoli, vedremo cosa accadrà"

Armand Lauriente è uno dei principali talenti del Sassuolo e il suo agente Roberto Meloni è intervenuto a Radio Crc

Armand Lauriente è uno dei principali talenti del Sassuolo e il suo agente Roberto Meloni è intervenuto a Radio Crc parlando anche di futuro: "Interesse del Napoli? È motivo di orgoglio avere gli occhi addosso di grandi club. Tra il dire e il fare però, c’è di mezzo il mare per cui siamo felici dell’interesse dei grandi club tra cui il Napoli, ma vedremo quale sarà il suo futuro, è tutto nelle sue mani. Laurientè ha già giocato come esterno destro, riesce ad adattarsi facilmente in entrambe le fasce. Lo preferisco a sinistra perché rientra sul destro e credo possa fare più male".