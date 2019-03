Ag. Lazaro: "Ci sono tanti club su di lui. Napoli? Non confermo, né smentisco..."

MULTIMEDIA FOTO - "UNA CAREZZA AL CUORE", MARADONA RINGRAZIA L'ARGENTINOS JUNIORS PER IL TUNNEL DEDICATO AL PIBE DE ORO "Diego Armando Maradona" non è solo lo stadio dell'Argentinos Juniors, ma un vero e proprio tempio dedicato all'ex Pibe de Oro. Come si evince dal post social, ecco il nuovo tunnel con il volto del campione argentino che ha ringraziato il suo vecchio... "Diego Armando Maradona" non è solo lo stadio dell'Argentinos Juniors, ma un vero e proprio tempio dedicato all'ex Pibe de Oro. Come si evince dal post social, ecco il nuovo tunnel con il volto del campione argentino che ha ringraziato il suo vecchio... GIOVANILI ITALIA UNDER 19, PRIMA LISTA PER LE QUALIFICAZIONE EUROPEE: CI SONO I 'NAPOLETANI' MEZZONI E GAETANO A pochi giorni dalla fase élite del Campionato Europeo Under 19, il tecnico degli Azzurrini Federico Guidi ha convocato 28 giocatori, tra cui 10 sotto età (nati nel 2001), per un raduno che si terrà a Padova da martedì 12 a... A pochi giorni dalla fase élite del Campionato Europeo Under 19, il tecnico degli Azzurrini Federico Guidi ha convocato 28 giocatori, tra cui 10 sotto età (nati nel 2001), per un raduno che si terrà a Padova da martedì 12 a...