Ag. Leandrinho: "A gennaio finisce il prestito e troveremo un club dove possa mostrare suo valore"

MULTIMEDIA GRAFICO - MESSICO, LOZANO SARÀ TITOLARE CONTRO L'ARGENTINA: AGIRÀ A SINISTRA NEL SUPER-TRIDENTE Dopo il successo sugli Stati Uniti, con Lozano decisivo per un assist per il 3-0 con una progressione micidiale, il Ct Gerardo Martino è pronto a schierarlo titolare Dopo il successo sugli Stati Uniti, con Lozano decisivo per un assist per il 3-0 con una progressione micidiale, il Ct Gerardo Martino è pronto a schierarlo titolare