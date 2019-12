Ag. Lobotka: "Napoli? Mi viene da ridere, è diventata una cosa comica"

Stanislav Lobotka è stato nuovamente accostato al Napoli ma il procuratore del centrocampista slovacco, Branislav Jasurek, contattato dalla nostra redazione di Gonfialarete.com ha smentito ogni ipotesi di addio dal Celta Vigo: "Questa cosa ormai mi fa ridere, a ogni sessione di mercato la stessa storia: è diventata una cosa comica. Mi trovo costretto a ribadire che la verità è un’altra: non ho mai più avuto contatti con il Napoli per Lobotka da quando ne parlai con Giuntoli lo scorso anno. Non c’è niente, assolutamente niente di nuovo. Sono tutte chiacchiere che vengono fuori da Napoli, mai supportato da passi concreti da parte del club. Insomma, come sempre”.