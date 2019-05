Ag. Malinovskyi apre al Napoli: "Perfetto per Ancelotti, ci sono offerte dall'Italia. Le sue caratteristiche..."

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ in onda su Radio CRC, è intervenuto Sergiy Serebrennikov, agente di Ruslan Malinovskyi: “Malinovskyi è un giocatore molto intelligente e forte dal punto di vista tattico e tecnico. Un centrocampista che sa stare molto bene in campo, sa dialogare ed ha una qualità in più: molto forte col piede sinistro, specialmente dai calci piazzati.

Può approdare in un campionato europeo? Assolutamente sì, ha fatto una stagione bellissima con il Genk in campionato ed in Europa League ed ha disputato una piacevole partita con la nazionale Ucraina contro l'Italia. Ci sono top club da Italia e Spagna che lo stanno cercando.

Non posso dire se il Napoli è una delle squadre con cui stiamo trattando, ma c'è una ristretta cerchia di club con cui c'è un contatto concreto. Non ho sentito dell'offerta di cui si vocifera, magari l'ha ricevuta il Genk, ma io non so niente. Ad essere onesti, non abbiamo parlato del Napoli, per adesso siamo concentrati col campionato belga, ma non escludo la possibilità di un trasferimento. Il Napoli è un club estremamente interessante, per la qualità, la storia e Carlo Ancelotti, che è un grande tecnico.

Viste le caratteristiche di Ruslan può adattarsi al calcio di Ancelotti? Assolutamente sì, ha delle caratteristiche individuali che possono implementare il livello di ogni top club, anche per il suo modo di giocare in squadra.

Lascerà il Genk? Loro vogliono trattenerlo per giocare la Champions League, ma è arrivato il momento di fare un grande salto e consacrarsi in una big europea”.