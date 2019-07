Ag. Mario Rui: "Conviene a tutti la sua permanenza, non è facile trovare un terzino migliore"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, che ha rivelato: "Tra stasera e domani andrò a Dimaro, per parlare con i miei assistiti e per fare il punto della situazione. Vado lì per capire come si stanno trovando Di Lorenzo e Mario Rui e per fare il punto della situazione sul mercato, relativo soprattutto ad Hysaj. Poi, parlerò con Giuntoli e Ancelotti. Mario Rui ancora a Napoli? Conviene ad entrambi perchè il Napoli farà fatica a trovare un giocatore migliore di Mario Rui e lo stesso calciatore non troverà facilmente una squadra competitiva come il Napoli. Mario Rui può dire la sua e può farlo anche meglio rispetto agli anni scorsi perchè ci sarà anche Ghoulam e avrà meno tensioni. Mi ha fatto davvero piacere che Mario sia stato accolto alla grande dai tifosi a Dimaro: si è sempre fatto voler bene e noi napoletani siamo così, diamo tanto a chi ci trasmette tanto come fa Mario Rui".