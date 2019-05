Ag. Mario Rui: "Lo cerca Giampaolo, ma vediamo come si sistemano le panchine"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui che è in uscita dal Napoli: “Del futuro di Mario Rui è presto per parlarne, vediamo un attimo le panchine come si sistemano. Giampaolo lo cerca, quindi non escluderei che lo voglia".