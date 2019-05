Ag. Mario Rui: "Tornare al Benfica sarebbe il suo sogno. Ma ci sono diverse squadre"

Non solo Hysaj: anche Mario Rui è in uscita dal Napoli. L'ultima ipotesi è quella del Benfica. La conferma arriva dal suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio TSF: "Sarebbe molto felice di tornare in Portogallo, c'è questa volontà da parte sua di tornare al Benfica, ne sarebbe entusiasta. Al momento non ci sono trattative già imbastite, ma è un calciatore importante e negli ultimi anni lo ha dimostrato. Su di lui ci sono gli occhi di diverse squadre, ma tornare al Benfica sarebbe il suo sogno".