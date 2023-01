Ag. Meret ribadisce: "Non escludo che un giorno possa fare esperienza all'estero"

Federico Pastorello parla alla Rai e conferma che su Alex Meret, suo assistito, ci sono diversi club inglesi

Federico Pastorello parla alla Rai e conferma che su Alex Meret, suo assistito, ci sono diversi club inglesi: "Non lo escludo, nel senso che Napoli è un top club, Alex è giovane, ha tante idee, studia e da questo punto di vista mi aspetto anche che un giorno possa fare un’esperienza fuori dall’Italia perchè è un ragazzo modello. Da questo punto di vista tutto può essere, però oggi come oggi io non escludo un futuro di Alex a Napoli”.