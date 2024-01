Ag. Mourinho: "Non avrà mai problemi a trovare squadra, parlano i titoli!"

Il suo agente Jorge Mendes, intanto, ha parlato della situazione del tecnico portoghese ai microfoni di Record, facendosi vedere tranquillo

© foto di www.imagephotoagency.it

L'addio di José Mourinho alla Roma ha colto molti di sorpresa, primo fra tutti il diretto interessato. Nonostante dal suo esonero da parte della società giallorossa siano passati ancora pochissimi giorni, il futuro dello Special One è già tema caldo sul mercato, con alcune voci che riguardano anche un possibile contatto col Napoli in vista della prossima stagione. Su di lui, oltre ai club della Saudi Pro League, ci sarebbe anche l'interesse del Newcastle in Premier League:

Il suo agente Jorge Mendes, intanto, ha parlato della situazione del tecnico portoghese ai microfoni di Record, facendosi vedere tranquillo per quel che riguarda il futuro del suo assistito: "Mourinho non ha certo bisogno di presentazioni... I titoli vinti parlano per lui, non è un tecnico qualsiasi. E' un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni e non avrà mai problemi a trovare un nuovo club", spiega l'agente.

Quindi un breve passaggio anche sulla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita nei mesi scorsi, eventualità però scartata dallo stesso Mourinho per tenere fede al suo accordo con la Roma: "E' così, Mourinho ha avuto l'opportunità, alcuni mesi fa, di andare in Arabia Saudita. Ha scelto di non andarci perché voleva restare sulla panchina della Roma", ha chiosato l'agente.