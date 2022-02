Ag. Nandez: "Il Napoli ha fatto un'offerta concreta! Presto giocherà in una big"

"Il Napoli ha fatto un'offerta concreta per lui. Non ho dubbi che giocherà in una big". Musica e parole di Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, soffermandosi ai microfoni di 100% Deporte sull'interesse degli azzurri per il centrocampista del Cagliari. Il procuratore si è poi espresso sulle condizioni fisiche dell'uruguaiano: "Ha avuto un problema ai legamenti, ma per fortuna non ci sono lesioni. A giorni tornerà a giocare".