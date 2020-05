Ag. Orsolini smorza le voci: "Napoli grande club, ma resterà a Bologna! Ha un obiettivo..."

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Donato Di Campli, procuratore di Riccardo Orsolini in merito al futuro del proprio assistito: "Riccardo è un giocatore del Bologna. Abbiamo un obiettivo che sono gli europei. Si trova benissimo a Bologna, ci fanno piacere gli interessamenti, ma stiamo bene nella città emiliana, credo resterà lì".

GRANDE CLUB - "Napoli è una società importantissima, ma non voglio creare false illazioni. In questo momento non è neanche il momento di parlare di mercato data l'emergenza Coronavirus".