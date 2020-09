Ag. Palmiero annuncia: "E' del Chievo, ieri trovato l'accordo: ecco la formula. Su Tutino..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Luca Palmiero, classe '96 di proprietà del Napoli: "È un giocatore del Chievo Verona, abbiamo trovato accordo ieri e sarò lì in prestito con diritto di riscatto. Tutino? Dovrebbe essere tutto a posto con la Salernitana, ci sono alcuni dettagli da limare che al momento rallentano la trattativa. Ha nelle corde almeno 20 gol in Serie B, specialmente nel modulo di gioco della squadra scelta. Per me deve giocare come punta come Osimhen, non come Dzeko".