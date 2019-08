Ag. Palmiero: "Pescara scelta condivisa col Napoli. E' un gran talento, ha solo bisogno di sbocciare"

Vincenzo Pisacane, agente dell'azzurro Luca Palmiero (in prestito al Pescara), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stata una scelta fatta sia dal Napoli che dal giocatore. Il Pescara ha sempre valorizzato i giovani. Io su Luca punto tanto, credo che sia un talento che ha bisogno solo di sbocciare e col tempo lo farà. E' un giocatore molto forte". Ma anche per Contini vale lo stesso. In ritiro in prima squadra il preparatore dei portieri gli ha detto 'Mi sembri tuo cugino' per quanto è cresciuto col Siena, un giocatore diverso. Sono giovani che stanno venendo su bene".