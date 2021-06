Ag. Parisi allontana il Napoli: "Deve fare prima un anno in A con l'Empoli, poi si vedrà"

Uno dei tanti nomi che piacciono al Napoli per potenziare le fasce difensive è quello di Fabiano Parisi, classe 2000 rivelazione dell'Empoli in Serie B. Ma è ancora presto secondo il suo agente, Mario Giuffredi, per vederlo alle pendici del Vesuvio e lontano dalla Toscana, come dichiarato a Radio Marte: "Credo che debba fare la Serie A a Empoli, altri percorsi non ci siano perché non sono corretti. Poi nel prossimo calciomercato estivo si vedrà".