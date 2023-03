Ag. Parisi annuncia: "Questa sarà la sua ultima stagione con l'Empoli"

Per Fabiano Parisi questo sarà l'ultimo anno con l'Empoli?

Per Fabiano Parisi questo sarà l'ultimo anno con l'Empoli? A rispondere alla domanda, nell'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, è direttamente l'agente del terzino della squadra toscana, Mario Giuffredi: "Parisi è pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Potevamo già andare via questa estate, il suo percorso nel club è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante. La Juventus? Adesso parlare di squadre è prematuro".