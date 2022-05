Ag. Pasalic: "Mai parlato con Giuntoli, ma non mi meraviglierei di un interesse del Napoli"

Marko Naletilic, agente di Mario Pasalic, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Marko Naletilic, agente di Mario Pasalic, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ha fatto una grande stagione, con 13 gol e dei numeri che sarebbero buoni anche per un attaccante, figuriamoci per un centrocampista. Ha visione di gioco, non ti conquista con i dribbling, a me ricorda Ballack.

Pasalic al Napoli? Non posso esprimermi, è un giocatore dell'Atalanta ed è contento con Gasperini. Mario è una figura completa per una grande società, per me è uno dei più forti in Europa tra i centrocampisti con le sue caratteristiche. Non ho mai parlato con Giuntoli, ma non mi meraviglierei di un interesse del Napoli visto il 4-2-3-1. Per Pasalic c'è grande interesse da tutta Europa".