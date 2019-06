Ag. Pezzella: "Napoli? Rapporto bellissimo con Giuntoli, ma per ora nessun contatto"

Germán Pezzella, difensore della Fiorentina e della nazionale argentina pronta per la Copa America 2019, potrebbe essere un’idea di mercato interessante per il Napoli per sostituire Raul Albiol. La redazione di GonfiaLaRete.com ha contattato l’agente del classe ’91 Martin Guastadisegno: "Il Napoli non mi ha ancora contattato, ve lo assicuro. Ne qualche settimana fa quando se ne parlava per la prima volta, ne adesso. Ho un rapporto bellissimo con Cristiano Giuntoli, ma per ora non mi ha chiamato. Adesso sono qui in Sud America, vedremo quando verrò lì in Italia”.

Insomma, la pista Pezzella ad ora non raccoglie conferme, ma la sensazione resta che qualora il Napoli dovesse pensarci se ne potrebbe quanto meno parlare.